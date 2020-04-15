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Iğdır’da Korona yasakları ihlal ediliyor

İHA

Iğdır'da vatandaşlar yetkililerin tüm uyarılarına rağmen korona virüs tedbirlerini hafife almaya devam ederek kuralları ihlal ediyorlar.

Iğdır’da Korona yasakları ihlal ediliyor

Iğdır’da vatandaşlar yetkililerin tüm uyarılarına rağmen korona virüs tedbirlerini hafife almaya devam ederek kuralları ihlal ediyorlar.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid19 adı verilen hastalığa yol açan korona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vak'anın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana toplam vak'a sayısı 65 bini geçti. Tüm Türkiye’de alınan korona virüs tedbirleri bazı illerde hafife alınmaya devam ediliyor. Iğdır’da Covid19 tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar sokağa çıkmaya devam ediyor.
Evde kal çağrısına uyulmadığından cadde ve sokakların kapatılması da fayda etmedi
Iğdır’da Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan anons ve uyarılara rağmen vatandaşların uymaması üzerine Iğdır merkezde bazı caddeler 10:00 ile 17:00 saatleri aralarında sosyalleşme görüldüğünden, Hıfzısıhha kurulu kararı ile 4 Nisan 2020 (Cumartesi) tarihinden itibaren yaya trafiğine kapatılmıştı. Yetkililer ayrıca kapatılan caddeye girmek isteyen vatandaşlara cezai işlem uygulayacaklarını belirtmişlerdi. Arada geçen 11 günlük süreye rağmen vatandaşların bariyerleri yana kaydırarak yasaklı alana girdikleri görüldü.
Iğdır’da yaşayan vatandaşlar korana virüs salgını nedeniyle yetkililerin ‘evde kalın’ uyarılarına rağmen sokaklara çıkmaya devam etti. Iğdır merkezdeki kalabalık gözden kaçmadı. Polis aracından sık sık “Değerli vatandaşlarımız, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım” anonsu tekrarlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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