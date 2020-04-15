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Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliyeler başladı

İHA

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlülerin tahliyesine başlandı.

Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlülerin tahliyesine başlandı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlülerin tahliyesine başlandı. Cezaevi çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken hükümlüler içerde yapılan sağlık kontrolleri sonrası Iğdır Belediyesine ait otobüslere bindirilerek ceza evinden ayrıldı. Tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü. Cezaevi önünde özel tulum giyen sağlık ekipleri ve ambulanslar da hazır bulundu.
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi ve korona virüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Korana virüs salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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