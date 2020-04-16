Yaralı ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

Iğdır Alikamerli mahallesinde yaralı olarak bulunan ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Yaralı ebabil kuşu (apus apus) bulan Alikamerli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nejdet Gül, hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne haber verdi. Ekipler tarafından hızlı bir şekilde veterinere ulaştırılan yaralı kuş, tedavi altına alındı. Ebabil kuşu, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.
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