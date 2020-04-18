Yaralı Ekin kargası tedavi altına alındı

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Iğdır merkez Yaycı köyünde yaralı olarak bulunan Ekin kargası tedavi altına alındı.Iğdır merkez Yaycı köyünde oturan Muhammet Yıldız isimli vatandaş yaralı halde Ekin kargası buldu. Yıldız, hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne haber verdi. Ekin kargası, ekipler tarafından tedavi altına alındı. Ekin kargası, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacak.

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