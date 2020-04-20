Asimder’den Rusya televizyonu Htb’ye tepki

Türkiye’nin Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinde Rize ve Artvin’i harita üzerinde sözde Batı Ermenistan olarak yayınlayan Rusya televizyonu HTB’ye Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, tepki gösterdi.

Türkiye’de 20 şehri içerisine alıp sözde Batı Ermenistan hayaline ve Ermeni diasporasının faaliyetlerine Rusya Federasyonun açık alenen destek olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey,”Ermenilerin Türkiye üzerindeki ülke kurma hayallerine Rusya ve Fransa artık açık alenen destek vermektedir. Sözde Batı Ermenistan geçici hükümetinin kurulmasına izin veren Fransa şimdide sözde vatandaşlık kimliklerinin dağıtılmasına göz yummaktadır. Fransa’da başlatılan bu sözde Batı Ermenistan hayaline Rusya’da yayın yapan HTB televizyonu da yayın esnasında yayınladığı küstah harita üzerinde Türkiye toprağı olan 20 şehrimizi sözde Batı Ermenistan olarak göstermesi ve yayın yapması artık Rusya’nın da faşist Ermeni örgütlerini ve oluşumlarını desteklediğini göstermektedir” dedi.

Rusların Çarlık ve SSCB dönemlerinde de Ermenileri silahlandırdığını ve Kafkasya ile Osmanlı topraklarında kanlı katliamlara destek olduğunu söyleyen Gülbey, “Ruslar yüz yıllardır Türk kanı dökmektedir. Rusya geçmişte de Ermenileri kullanarak Bölgelerimizde sivil masum Müslüman halkın katledilmesine göz yumdu. Rusya Dışişleri Bakanı ve çalışanların çoğunun Ermeni asıllı olduğundan Rusya dış politikaları da hep Müslüman Türk’e karşı olmuştur. Geçici sözde Batı Ermenistan hükümeti kurduran Fransa ve televizyon yayınlarında harita üzerinde Türkiye’ye ait üç bölge üzerinde sözde Batı Ermenistan yazıp gösteren Rusya HTB televizyonunu şiddetle ve esefle kınıyoruz. Rusya artık bu maşalarını içimizden çekmeli ve bu sinsi siyasi oyunlarına son vermelidir” şeklinde konuştu.

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