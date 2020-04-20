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Köyün merasını kiraya veren muhtar tutuklandı

DHA

Köyün merasını kiraya veren muhtar tutuklandı

<br>Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR merkez Suveren köyü Muhtarı Emin Mang, köy merasını başka kişilere kiraladığı iddiasıyla tutuklandı.<br>Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan Suveren köyü Muhtarı Emin Mang, köy sınırları içerisindeki merayı başka köylülere kiraya verdiği iddiasıyla şikayet edildi. Şikayet üzerine muhtar ve 7 kır bekçisi gözaltına alındı. İl jandarma komutanlığında yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye çıkarılan bekçiler serbest bırakıldı. Muhtar Emin Mang ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ<br>2020-04-20 13:30:57<br>

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