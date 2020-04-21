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Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, bu kez yardım için odun kırdı, sıva yaptı

DHA

Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, bu kez yardım için odun kırdı, sıva yaptı

<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA) IĞDIR'da, yer sofrasını kara tahta olarak kullanıp, öğrencilerine internetten ders anlatan ilkokul öğretmeni Özkan Oğan, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üzeri çiftin odunlarını kırdı ve engelli bir vatandaşın evinin duvarına sıva yaptı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkması yasaklanan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları, oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanıyor. Yer sofralarında kullanılan masayı kara tahta olarak kullanarak öğrencilerine internetten ders anlatan Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev aldı. Öğretmen Oğan, beldedeki ihtiyaç sahibi 30 ailenin evlerine giderek 1000 TL'lik yardım paralarını teslim etti. <br>Para dağıtımı için gittiği evlerden birinde 72 yaşındaki Zeki Şafak ve eşi Zergül Şafak'ın odun kırdığını gören Özkan Oğan, çifte yardım etti. Odunları kıran Oğan, yalnız yaşayan engelli Yıldıray Türkeli'nin de duvarının sıva işlemini yaptı. Büyükbaş hayvan besleyen Mehmet Turan'a da hayvanların temizliği ile ilgili yardımlarda bulunan Oğan, "Yaşadığımız bu zor günlerde sosyal mesafeyi koruyarak ve gerekli önlemleri alarak insanlara yardımda bulunmamız gerekiyor. Onlar evlerinden dışarı çıkamıyor ama biz onların ziyaret ederek ihtiyaçlarını gönüllü karşılayabiliriz" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN<br>2020-04-21 09:23:48<br>

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