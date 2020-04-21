Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında Iğdır’da tür izleme çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayı “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” ile tür izleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışma ile Iğdır’daki biyolojik çeşitlilik zenginliği ortaya çıkarılacak.

Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında, Türkiye'de zengin genetik kaynaklarına yönelik biyokaçakçılıkla da mücadele ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.