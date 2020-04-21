Baharla hayvanlar otlaklara çıktı

<br>Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)DOĞU'nun Çukurovası olarak adlandırılan Iğdır'da, baharla birlikte hayvancılık da canlanmaya başladı. Yaklaşık 4 ay boyunca ahırda beslenen binlerce küçükbaş, Türkiye'nin en yüksek dağı olan, birçok kültürde kutsal olarak nitelendirilen Ağrı Dağı eteklerinde taze otla buluşunca renkli görüntüler ortaya çıktı.<br>Türkiye'nin önemli mera ve otlak alanların sahip olan Iğdır'da, yaklaşık 1,5 milyon küçükbaş, baharın gelişiyle ahırlardan çıkarılarak çobanlar tarafından otlaklarla buluşturuldu. Küçükbaş hayvancılığın merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, koyun ve keçilerin otlaklarla buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yaklaşık 6 ay sürecek olan yayla yolculuğu öncesinde otlaklara çıkarılan küçükbaşlarla birlikte çobanlarında yoğun mesaisi başladı. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 'mikroklima' iklim şartları itibarıyla 'Doğunun Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da, kış boşu ahırlarda tutulan hayvanlar, ilkbaharın gelişiyle civardaki otlaklara çıkarıldı. Hayvanlarını çıkaran çobanlar ve hayvan sahipleri, aylarca sürecek mesailerinin başladığını söyledi. Henüz dağlarda kar bulunması nedeniyle düşük rakımlı bölgelerde sürülerini otlatan çobanlar, havaların daha da ısınmasıyla yüksek kesimli otlakların yolunu tutacaklarını söyledi. Çoban Mehmet Çakmaz yıllardır bu işi yaptığını ve ilkbahar geldiğinde hayvanları ahırdan çıkardığını ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle çobanlık yapamıyorduk. Aldığımız belgeyle, koyunlarımızı dışarıya çıkardık. Havalar ısındıktan sonra yaylalara çıkacağız. Çobanlık çok zevkli ve bir o kadar da zor meslek" diye konuştu.<br>Hayvancılığın Iğdır'da her geçen gün daha da geliştiğini kaydeden Çakmaz, "Baharla birlikte binlerce küçükbaş Ağrı Dağı'nın dört bir tarafını kaplıyor. Deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki merada yayılan hayvanların sütünden yapılan yağın, peynirin tadına doyum olmaz. Kesilen koyun etleri ise doyumsuz bir lezzet verir" dediDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ<br>2020-04-21 09:33:43<br>

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