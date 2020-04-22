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Rektör Alma telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya katıldı

İHA

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki üniversitelerin rektörleriyle yapılan toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı.

Rektör Alma telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki üniversitelerin rektörleriyle yapılan toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı.
YÖK'ün düzenlediği rektörler toplantısı, Covid19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde online olarak gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığını yaptığı toplantıya, Rektör Alma'nın yanı sıra Iğdır Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Çelebi ve Prof. Dr. İbrahim Demirtaş da katıldı.
YÖK tarafından yapılan toplantıda, pandemi sürecinden dolayı 23 Mart’ta başlayan Uzaktan Eğitim sisteminde yapılan çalışmalar başta olmak üzere genel durum değerlendirmesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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