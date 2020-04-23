Tuzluca'da köy çocuklarına hediye dağıtıldı

14 yaşında Kovid-19 oldu! "Anneler çok dikkat etsin!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy çocuklarına hediye dağıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç ve Şube Müdürü Hayati Çelikten'in "Minik Yüreklere Bir Oyuncak" projesi kapsamında korona virüs salgınından dolayı iptal edilen 23 Nisan Etkinliklerinin buruk yaşanmaması için gönüllü personeller tarafından köylerde ikamet eden 300 öğrenciye hediye verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.