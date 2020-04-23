Rektör Alma’nın projesiyle sanal kalp tasarlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Alma’nın projesiyle sanal kalp tasarlandı

İHA

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın yürütücülüğünü yaptığı projeyle eğitim amaçlı sanal kalp tasarlandı.

Rektör Alma’nın projesiyle sanal kalp tasarlandı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın yürütücülüğünü yaptığı projeyle eğitim amaçlı sanal kalp tasarlandı.
Yürütücülüğünü Rektör Alma'nın, araştırmacılığını Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Şahin'in yaptığı projeyle tasarlanan sanal kalp, gerçek insan kalbinin tüm yaşamsal fonksiyonlarını taşıyor. Üç boyutlu olarak tasarlanan sanal kalp, tıp eğitiminde yeni imkânlar sunuyor. Sanal kalp projesi, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ile 7 Renk limited şirketi tarafından üniversitesanayi iş birliği kapsamında ortaklaşa destekleniyor ve alanında ilk olma özelliği taşıyor.
Sanal gerçeklik teknolojileri ve üç boyutlu gözlüklerle desteklenen sanal kalp sayesinde, tıp eğitimi alan öğrenciler kolaylıkla pratik yapma imkânını elde edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürü büyütme ve yenileme desteği başlıyor
YEREL HABERLER Sürü büyütme ve yenileme desteği başlıyor
Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’den 23 Nisan ...
Tuzluca'da köy çocuklarına hediye dağıtıldı
YEREL HABERLER Tuzluca'da köy çocuklarına hediye dağıtıldı
Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar
Rektör Alma telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Rektör Alma telekonferans yöntemiyle yapılan ...
(Görüntülü) Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan işletmeciden 'kanatlı ürün' açıklaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine ...
Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan işletmeciden 'kanatlı ürün' açıklaması
YEREL HABERLER Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan ...
(Görüntülü) Hayvancılıkta bahar coşkusu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvancılıkta bahar coşkusu
Baharla hayvanlar otlaklara çıktı
YEREL HABERLER Baharla hayvanlar otlaklara çıktı
(Görüntülü) Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, bu kez odun kırıp, sıva yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, bu ...
Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, bu kez yardım için odun kırdı, sıva yaptı
YEREL HABERLER Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, bu kez yardım ...
Iğdır’da tür izleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır’da tür izleme çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X