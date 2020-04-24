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(Görüntülü) Iğdır'da mahsur kalan 6 Nahçıvanlı yurda yerleştirildi

DHA

ÇALIŞMAK için geldikleri Türkiye'den koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni gidemeyerek mahsur kalan 6 kişi Iğdır Valiliği tarafından yurda yerleştirildi.  Geçen aylarda ülkelerinden çalışmak üzere Türkiye'ye gelen Nahçıvan vatandaşı 6 kişi Sakarya'ya giderken, 5'i Iğdır'da kaldı. Buralarda çeşitli işlerde çalışan Nahçıvanlı işçiler, koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Türkiye'de mahsur kaldı. Sakarya'da kalanlar Nahçıvan'a sınır olan Iğdır'a dönmek üzere seyahat izin belgesiyle yola çıktı. Iğdır'a vardıklarında ülkelerine...

(Görüntülü) Iğdır'da mahsur kalan 6 Nahçıvanlı yurda yerleştirildi

ÇALIŞMAK için geldikleri Türkiye'den koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni gidemeyerek mahsur kalan 6 kişi Iğdır Valiliği tarafından yurda yerleştirildi. <br>Geçen aylarda ülkelerinden çalışmak üzere Türkiye'ye gelen Nahçıvan vatandaşı 6 kişi Sakarya'ya giderken, 5'i Iğdır'da kaldı. Buralarda çeşitli işlerde çalışan Nahçıvanlı işçiler, koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Türkiye'de mahsur kaldı. Sakarya'da kalanlar Nahçıvan'a sınır olan Iğdır'a dönmek üzere seyahat izin belgesiyle yola çıktı. Iğdır'a vardıklarında ülkelerine gitmelerine izin verilmeyen 6 işçi, burada çalışan 5 işçiyle birlikte bir otelde kalmaya başladı. Azerbaycan Konsolosluğuyla yaptıkları görüşmelerde olumlu bir sonuç alamayan 11 işçi, ülkelerine gönderilmelerini istedi.<br>6 İŞÇİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ<br>Nahçıvanlı işçilerin durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinin ardından Iğdır Valiliği harekete geçti. Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla Sakarya'dan gelen 6 işçi yurda yerleştirildi. Polisler tarafından kaldıkları otelden alınan Nahçıvanlı işçiler, ekip otolarıyla kalacakları yurda getirildi. Elnur Rehimov, "Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Bizi otelden alarak yurda yerleştirdi. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Bu Kronavirüs belasında kurtulup memleketimize gideceğiz" diye konuştu.<br>Iğdır'da çalışan işçilerin ise kalacakları yerleri bulunduğu için valiliğin onlarla ilgili bir işlem yapmadığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır <br>2020-04-24 10:37:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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