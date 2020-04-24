Iğdır’ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı

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Nisan ayının sonlarına doğru Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Doğu Anadolu bölgesinde bir süredir devam eden sıcak hava dün itibari ile yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bıraktı. Dün akşam iki gündür yağan yağmur gece yerini kar yağışına bıraktı. Ramazan ayının ilk günü Iğdır’ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan köylerde hayvancılıkla uğraşan ve hayvanlarını meraya çıkaran hayvan sahipleri hayvanlarını tekrar içeri koyarak yemlemeye başladı. Iğdır merkezde kar yağışı olmazken Iğdır’ın yüksek kesimleri karlı havadan nasibini aldı.

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken IğdırDoğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi kar yağışı sonrası sürücüler zor anlar yaşadı.



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