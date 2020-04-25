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Iğdır Ovasında sulama sezonu başladı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Iğdır Ovasında sulama sezonu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor.
DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor.
Bu kapsamda Doğunun Çukurovası diye tabir edilen Iğdır Ovası Sulamasına açık kanallı sulama sisteminin de kapalı borulu sulama sistemine dönüştürülmesine ait planlama çalışmaları devam ediyor.
Iğdır Ovası Sulamasına 20 Nisan 2020 tarihinde su verilmek suretiyle 2020 yılı sulama sezonu başlanırken, Iğdır ve ilçelerini kapsayan toplam 705 bin 300 dekar tarım arazisi sulanması öngörülüyor.
Iğdır’ın en önemli sulama projesi olan Iğdır Ovası Sulamasına ait Batı ve Doğu Iğdır İletim kanalları, klasik açık kanallı sulama sistemine haiz olmakla beraber sulama randımanı Türkiye ortalamasının çok üstünde gerçekleşti.
Iğdır merkez, İlçe ve beldelerinde 2020 yılında toplam 705.300 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 300 Milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.
Ayrıca Iğdır Ovası Sulaması Ortak Tesisler Onarım 2. Kısım işi kapsamında Iğdır Ovası Sulamasına ait tahrip olan takribi 6000 metre uzunluğunda eski trapez kanalın beton kaplamasının yapılması çerçevesinde 840 metrelik kısmı da tamamlanmış oldu. Geri kalan kısmın yapımına sulama sezonu bitiminde devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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