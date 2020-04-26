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Suudi Arabistan'dan gelen 169 Türk vatandaşı Iğdır'da yurda yerleştirildi

İHA

Suudi Arabistan'dan gelen 169 Türk vatandaşı Iğdır'da yurda yerleştirildi

Korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı, Iğdır'a getirildi.
Suudi Arabistan’dan uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na getirilen vatandaşlar yapılan sağlık taramasının ardından otobüslerle Iğdır Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu’na getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu personelince çiçekler ve canlı müzik ekibi tarafından karşılanan vatandaşlar, daha sonra odalarına yerleştirildi. Yurda yerleştirilen vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Suudi Arabistan’dan geldiğini belirten Hüseyin Şimşek, "Allah devletimizden bin kere razı olsun. Hiçbir şeyi eksik etmediler" dedi.
Öte yandan, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün talimatıyla havalimanına özel ajanslar ve basın mensupları alınmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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