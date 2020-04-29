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Iğdırlı çiftçiler, koronavirüse rağmen üretime devam ediyor

DHA

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)DOĞU'nun Çukurova'sı olarak bilinen, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Iğdır'da, koronavirüs salgınına rağmen çiftçiler üretim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.  Geçmişte İpek Yolu'nun önemli bir durağı olan Iğdır, günümüzde ise Aras Nehri'nin suladığı Iğdır Ovası ile, Doğu Anadolu Bölgesi´ndeki en önemli tarım alanları arasında yer alıyor. İran, Nahçivan ve Ermenistan'a da sınırı olan Iğdır, bu yönüyle de dikkati çekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi´nin Çukurova'sı olarak ifade edilen Iğdır'da normal sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yanı...

Iğdırlı çiftçiler, koronavirüse rağmen üretime devam ediyor

<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)DOĞU'nun Çukurova'sı olarak bilinen, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Iğdır'da, koronavirüs salgınına rağmen çiftçiler üretim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. <br>Geçmişte İpek Yolu'nun önemli bir durağı olan Iğdır, günümüzde ise Aras Nehri'nin suladığı Iğdır Ovası ile, Doğu Anadolu Bölgesi´ndeki en önemli tarım alanları arasında yer alıyor. İran, Nahçivan ve Ermenistan'a da sınırı olan Iğdır, bu yönüyle de dikkati çekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi´nin Çukurova'sı olarak ifade edilen Iğdır'da normal sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra erken ürün alma gayesiyle seracılık da gelişmeye başladı. Nüfusunun yüzde 70'inin tarım ve hayvancılıkla sağlandığı bölgede seracılık önemli gelir kaynağı haline geldi. Iğdır'da ilk yerli salatalığının tezgâhlara gelmesiyle fiyatlarda düşüşler yaşandı. Daha önce kilosu 5-6 TL olan salatalık, yerli salatalığın tezgahlara gelişiyle 3 TL'ye kadar düştü.<br>Karakoyunlu ilçesinde kendine has kokusu, tadı ve görünümü ile yerli salatalık üreten Ümitali Kol, "Seraya 40 gün önce diktiğim fidelerden şimdi ürün alıyorum. Geçen yıl genç çiftçi projesinden faydalanarak kurduğum serada organik salatalık, patlıcan, biber, kıvırcık, domates üreterek kendi işimin patronu oldum. İşlerimiz de çok şükür iyi. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar. Biz onlar için ürettiğimiz sebzeleri isteyen olursa evine kadar götürüp teslim ederiz" diye konuştu.<br>Yerli salatalığın piyasadaki yerini almaya başladığını, asma ve yerde yetiştirilen olmak üzere iki çeşit salatalığı da satmaya başladıklarını belirten Kol, "Rengi, kokusu ve lezzeti ile yerli salatalığımız büyük ilgi görüyor. Yerli salatalığın normalde daha pahalı olması gerekirdi ancak ürün fazlalığı nedeniyle şimdilik böyle. Vatandaşlarımız daha çok yerli salatalığı tercih ediyor. Bundan da son derece memnunuz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde yerli biber ve patlıcanlarımız da tezgâhlardaki yerini almaya başlayacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-04-29 08:51:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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