Rektör Alma YÖK’ün "Eğitimde Dijital Dönüşüm" Toplantısına Katıldı

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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafindan yapılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" toplantısına katıldı.

YÖK, YÖKCISCO iş birliği kapsamında yürüttüğü "eğitimde dijital dönüşüm programı" kapsamında programa dahil olan üniversitelerin rektörleriyle toplantı yaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da yer aldığı toplantı heyetine, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da katıldı. Rektör Alma'nın yanı sıra, YÖK programının Iğdır Üniversitesi sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Halil Kayaduman ve Öğr. Gör. Metehan Günde de toplantıda hazır bulundular.

YÖK'ün düzenlediği bilgilendirme toplantısı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle video konferans aracılığyla yapıldı.

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