Yaralı yavru güvercin tedavi altına alındı

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Iğdır'da bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan yavru güvercin tedavi altına alındı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yavru güvercini koruma altına aldı. Teslim alınan ve uçamaz halde bulunan yavru güvercinin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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