Seyyar satıcının arabasını kurtarma mücadelesi

Güney Kore'den Kuzey Kore liderinin herhangi bir operasyon geçirmediği iddiası

"Bu işler hep kader..."

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<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da, arabasını zabıta memurlarının aldığı seyyar satıcı, zabıta aracına çıkarak seyyar arabasını geri almaya çalıştı. Zabıtanın müdahale ettiği seyyar satıcı, arabasını kurtaramadı.<br>Olay, Iğdır merkez Topçular Mahallesi Hürriyet Caddesi´nde öğleden sonra yaşandı. Mahallede arabasıyla sebze satan bir kişiyi gören Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri, müdahale etti. Sebzeleri yere döken zabıta memurları, seyyar arabasını da kamyonete yükledi. Zabıtanın el koyduğu arabasını almak isteyen satıcı, kamyonetin üstüne çıktı. Seyyar arabasını aşağı indirmeye çalışan satıcıya zabıta müdahale etti. Araç üzerinde yaşanan müdahale devam ederken zabıtaya ait kamyonet hareket etti. Zabıta memurları, seyyar aracı müdürlüğe götürdü.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-05-03 18:59:41<br>

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