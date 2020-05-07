Rektör Alma’dan iki işletmeye ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Alma’dan iki işletmeye ziyaret

İHA

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır'da bims ve boya üretimi yapan iki tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Rektör Alma’dan iki işletmeye ziyaret

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır’da bims ve boya üretimi yapan iki tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bims ve boya üretimi yapan iki tesiste incelemelerde bulunarak, firma yöneticileriyle üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde yapılabilecek projeleri görüştü. Rektör Alma’ya teknik ziyaretlerinde Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç Dr. Engin Yener eşlik etti.
Hafif hücresel beton, gaz beton ve Ağrı Dağı’ndan çıkan ponza taşıyla ‘bims blokları’ üretilen bims tesisindeki incelemesinde Rektör Alma, bims ürünlerini inceledi. Rektör Alma ile bims tesis yöneticileri, üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde özellikle ponza taşının işlenmesiyle ilgili ortaklaşa gerçekleştirilebilecek projeleri görüştüler. Görüşmede Iğdır Üniversitesinin bims ürünlerinin test ve analizi ile performans geliştirme süreçlerinde de destek olabileceği belirtildi.
Rektör Alma'nın Doç. Dr. Yener eşliğinde gerçekleştirdiği ikinci teknik ziyareti ise bir boya üretim tesisine oldu. Boya, dış cephe malzemeleri ve yapı kimyasalları üreten işletmenin laboratuvarlarını gezen Rektör Alma, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Tesisi ziyaretinde Rektör Alma’ya antibakteriyel boya üretimi konusunda da bilgiler verildi.
Rektör Alma’nın her iki tesisi ziyaretinde de yetişmiş insan açığı konusu gündeme gelirken, Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin bu firmalarda istihdam edilebilme imkanı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da Park ve Bahçeler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Iğdır'da Park ve Bahçeler dezenfekte ediliyor
Iğdır’da gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır’da gıda denetimleri devam ediyor
Iğdır'da Nisan ayında 383 bin TL değerinde kaçak sigara tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Iğdır'da Nisan ayında 383 bin TL değerinde kaçak ...
(Görüntülü) Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri gence valilik sahip çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri gence ...
Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri gence valilik sahip çıktı
YEREL HABERLER Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri gence valilik sahip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X