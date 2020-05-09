Iğdır'daki yağışlar yetkilileri alarma geçirdi

Iğdır’da son yıllardaki mevsimsel ortalamaların kat kat üzerinde yağmur yağması yetkilileri alarma geçirdi.

Iğdır’da son bir aydır il genelinde devam eden ve bazı yerlerde sel sularına neden olan aşırı yağmur yağışı yetkilileri tarım konusunda alarma geçirdi. Son yıllardaki mevsimsel ortalamaların kat kat üzerinde olan yağmurların zarar vereceği konusunda uyaran Iğdır İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü yetkilileri; bereket getiren yağmurların fazlasının zararda verebileceği gerçeğinin göz ardı edilmemesi konusunda uyardı. Ayrıca bu yağmurların tarım ve meyvecilik için hastalık oluşturacağı belirtildi. Fazla yağmurun meyve ağaçlarında karaleke, külleme; özellikle Iğdır için önemli bir geçim kaynağı olan kayısıda ise yaprakdelen (çil), sebzelerde görülen mantari hastalıklar ve buğdayda görülen pas hastalıkları riskinin çok fazla olduğu dile getirildi. Yetkililer, herhangi bir olumsuzlukta üreticilerin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat etmeleri ve teknik personelden gerekli bilgileri almaları konusunda uyarıldı.

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