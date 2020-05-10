ASİMDER Başkanı Gülbey: “Fransa, Suriye’de Ermeni taburu kurdu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Fransa, Suriye’de Ermeni taburu kurdu”

İHA

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Fransa'nın Suriye Haseke'de sözde Batı Ermenistan'dan 1915 yılında tehcir edilen Ermeni ailelerin akrabalarından gönüllü askeri tabur kurduğunu iddia etti.

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Fransa, Suriye’de Ermeni taburu kurdu”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Fransa’nın Suriye Haseke’de sözde Batı Ermenistan’dan 1915 yılında tehcir edilen Ermeni ailelerin akrabalarından gönüllü askeri tabur kurduğunu iddia etti.
ABD ile birlikte Suriye’nin kuzeyindeki terör oluşumlarının en büyük destekçisi Fransa’nın 1915 dönemi ve sonrasında Kahramanmaraş, Adana, Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Van, Kars ve Iğdır başta olmak üzere Osmanlı topraklarında benzer oluşumlara destek verdiğini, o dönem Osmanlı topraklarında kurulan Hınçak ve Taşnak çetelerinin binlerce terör olayına karıştığını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Bu Ermeni taburu ilk başta 45 kişiyle kuruldu ve kalaşnikof tüfek ve 4 adet tankla donatıldı. Suriye Haseke’nin kuzeyinde Tel Tamir bölgesinde ÖSO ve TSK ile kurulan sıcak temas hattında konumlandırılması da ayrı bir niyet belirtisidir. Ermeni taburu 45 kişiyle kuruldu, 100 kişiye kadar tamamlanacağı duyumu almış bulunmaktayız. Ayrıca daha hiçbir eyleme katılmayan bu Ermeni taburunun eğitimleri de PKK milislerine ait kamplarda verilmektedir. Aynı Tel Tamir bölgesinde 24 Nisan 2019 tarihinde kurulan ve PKK’ya bağlı olan ‘Nubar Ozanyan’ adlı Ermeni tugayına katılacağı bilgisi aldık” dedi.
Suriye Haseke’nin güneyinde 200 Fransa askeri bulunduğunu belirten Gülbey, “Fransa, Suriye’deki askeri varlığını PKK işgal bölgelerinde konuşlandırdığı 200 askerle sürdürüyor. Haseke güneyi Mesakin Cibse, Ömer Petrol Kuyuları, El Tanek Petrol kuyuları ve Rakka’nın kuzeyindeki Şeker Fabrikaları Fransız askerlerinin bulunduğu noktadır. Bu konuda ülkemiz gerekli girişimleri yapmalı ve 2019 yılından beri büyütülmek istenen yeni Ermeni terör örgütü ASALA zihniyetli bu oluşumlara müdahale etmelidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suudi Arabistan'dan gelen 169 kişi karantinadan çıktı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan gelen 169 kişi karantinadan çıktı
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaför salonları ...
Iğdır'daki yağışlar yetkilileri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Iğdır'daki yağışlar yetkilileri alarma geçirdi
Tuzluca’dan videolu “Evde Kal Tuzluca” mesajı
YEREL HABERLER Tuzluca’dan videolu “Evde Kal Tuzluca” mesajı
Tuzluca’da camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Tuzluca’da camiler dezenfekte edildi
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X