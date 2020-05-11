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Iğdır’da berber, güzellik salonları ve kuaförler 52 gün sonra iş başı yaptı Galoş giymeden içeriye müşteri alınmıyor

İHA

Tüm dünyada devam eden ve çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla geçici süreliğine kapalı olan kuaför, güzellik salonları ve berberler bugün açıldı.

Iğdır’da berber, güzellik salonları ve kuaförler 52 gün sonra iş başı yaptı Galoş giymeden içeriye müşteri alınmıyor

Tüm dünyada devam eden ve çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla geçici süreliğine kapalı olan kuaför, güzellik salonları ve berberler bugün açıldı.
Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı’nca tedbir amaçlı kapatılan kuaför ve güzellik merkezleri 52 gün sonra bugün kapılarını yeniden açtı.
Türkiye’nin normalleşmesi süreci içerisinde bir dizi önlemlerle birlikte faaliyete geçen kuaför ve güzellik merkezleri Iğdır’da yayınlanan genelge dolayısıyla sabah 09.00 saatlerinde açıldı.
Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten ve randevu sistemi ile çalıştıklarını belirten işletme sahibi Kuaför ve güzellik uzmanı Kardelen Köroğlu, “Yaklaşık iki aydır çok zor günler gördük, çok zor bir süreçten geçtik. Tabii ki hiçbir şey eskisi olmayacak, bundan sonra daha çok hijyen kurallarına uyarak çalışmaya devam edeceğiz. Galoş giymeden içeriye müşteri almıyoruz, sınırlı sayıda müşteri alıyoruz. Maskesiz müşteri kabul etmiyoruz, çay kahve ikramlarımız da olmayacak. Bütün havlu, araç, gereç vs. ürünlerimizi tek kullanımlık olarak kullanacağız. Tamamen her şey sterilize bir şekilde bizlerde eldivenli, maskeli olarak çalışacağız. Koltuklar arasında bir boşluk olacak şekilde çalışıyoruz. Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için tedbirlerimizi en yüksek seviyede tutarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Uzun bir süre sonra yeniden müşterilerine kapılarını açtıklarını belirten Berber Resul Şeyran, “Bu Covid19 dolayısıyla iki aydır kapalıyız. Bugünde önlemlerimizi alarak dükkânlarımızı açtık. Tıraşlarımızı maskeli yapıyoruz. Maskesiz kimseyi içeri almıyoruz. Bütün araç gereçlerimizi dezenfekte ediyoruz“ dedi.
İşletmeler işleme başlamadan önce müşterinin oturduğu, temas ettiği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yaparak her müşteri sonrası bu işlemlerini tekrar ediyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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