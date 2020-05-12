Tilki yavrusu arabaların altından kalmaktan son anda kurtuldu

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Akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen tilki yavrusu araba altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Iğdır çevre yolu otoyol üzerinde annesi ile karşıya geçmek isteyen tilki yavrusu arabaların arasında kaldı. Araçların arasında kalan tilki yavrusunun imdadına benzin istasyonu çalışanları ve alanda görev yapan polisler yetişti. Otoyoldan alınan tilki yavrusu annesine kavuşturulmak için tekrar doğaya bırakıldı.

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