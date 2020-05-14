ASİMDER Başkanı Gülbey’den, Çorum ÇRT’ye ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve ASİMDER Güneydoğu Bölge Başkanı İrfan Ermiş, Çorum Radyo Televizyon (ÇRT) ve Karar gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Söylemez’i makamında ziyaret ettiler.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, beraberindeki Güneydoğu Bölge Başkanı İrfan Ermiş ile gerçekleştirdiği ziyarette, derneklerinin 19151918 yıllarında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamları içeren fotoğraf sergileri, panel, konferans ve sempozyumlar düzenleyerek halkı, Ermeni yalanı olan sözde Ermeni soykırımı konusunda ve Ermeni lobisinin çalışmaları hakkında bilgilendirdiklerini belirtti. Gülbey, “Bu faaliyetleri yaparken karşımıza dikilen şer güçleri, Ermeni lobisi ve yandaşları, şahsım hakkında defalarca mahkemeler açarak şikayetlerde bulunmuşlardır. Şahsımı ve teşkilatımızı yıldırmaya çalışmışlardır. Türkiye’nin her bölgesinde karşımıza çıkan kripto Ermeniler Çorum şehrinde de gelip yerleşmişlerdir. 1915 yılında yapılan zorunlu tehcir zamanı gitmek istemeyen Çorum’da yaşayan Ermeniler isim ve soyisimlerini değiştirerek, yaşamlarına devam etmişlerdir. Özellikle Kayseri Talas ilçesinde yaşayan tüccar Ermeniler Amasya Merzifon merkezli Ermeniler gelip Çorum’a yerleşmiştir. Şehirde yaşayan Rumlarla ortak hareket etmişlerdir. Çorum’da yapacağımız bazı araştırmalar Çorum tarihine fayda sağlayacaktır” dedi.

ÇRT ve Karar gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Söylemez ise, “Şehrimize hoş geldiniz Çorum tarihi çok eski tarihlere dayanır. Çorum şehrimiz gelişmiş ve halkı vatanına milletine bağlı insanlardır. Teşkilatınızın yapacağı tarihsel çalışmalarda bizlerin de üzerine ne düşerse yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Çorum ÇRT ve Karar gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Söylemez’e Ermenilerin yaptıkları katliamları içeren tarihi kitaplar hediye etti.

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