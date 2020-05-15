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HDP'li Belediye başkanı gözaltına alındı

İHA

Iğdır'da HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı.

HDP'li Belediye başkanı gözaltına alındı

Iğdır’da HDP’li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı.
Hakkında terör soruşturması nedeniyle bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Polis ve Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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