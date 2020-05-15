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HDP Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınarak, yerine Iğdır Valisi Enver Ünlü atandı.

Hakkında terör soruşturması nedeniyle bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un evinde ve Belediye binasında yapılan aramalar sırasında polis ve jandarma ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınarak, yerine Iğdır Valisi Enver Ünlü Kayyum olarak atandı.

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