Iğdır Milli Eğitim Müdürü Gönen, dijital ortamda öğrenci velileri ile toplantı yaptı

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, dijital ortamda, Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) konusunda öğrenci velileri ile toplantı yaptı.

Türkiye’de çıkan Yeni tip korona virüs (Covid19) dolayısıyla Bilim Kurulunun tavsiyesi ile okulların kapanması sonrası Meb uzaktan eğitime geçti. Tüm illerde öğrencilerin uzaktan eğitim almaları için birçok çalışma yapıldı. Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, dijital ortamda Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı konusunda öğrenci velileri ile toplantı yaptı. Gönen, öğrenci velilerini Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) konusunda bilgilendirmede bulundu.

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