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Iğdır’da gözüken Süper Ay görsel şölen oluşturdu

İHA

Yılın son 'Süper Ay'ı, olarak bilinen ayın, her zamanki halinden büyük gözükmesi görsel şölen oluşturdu.

Iğdır’da gözüken Süper Ay görsel şölen oluşturdu

Yılın son 'Süper Ay'ı, olarak bilinen ayın, her zamanki halinden büyük gözükmesi görsel şölen oluşturdu.
Ay’ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi olarak bilinen Süper Ay hali bu yıl son kez kendini gösterdi. Süper Ay, daha önce 9 Şubat, 9 Mart ve 9 Nisan’da kendini göstermişti.Süper Ay, bu yılın sonuna kadar gözükmeyecek.
Süper Ay'ın varlığı birçok kişiye görsel şölen oluşturdu.

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