En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı güvercin tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan bir personel tarafından yaralı bir güvercin bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler güvercini koruma altına aldı. Teslim alınan ve uçamaz halde bulunan güvercinin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.