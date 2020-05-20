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Köyde bulunan gri balıkçıl kuşu yetkililere teslim edildi

İHA

Iğdır'ın Aralık ilçesi Hasanhan köyünde bulunan gri balıkçıl kuşu yetkililere teslim edildi.

Köyde bulunan gri balıkçıl kuşu yetkililere teslim edildi

Iğdır'ın Aralık ilçesi Hasanhan köyünde bulunan gri balıkçıl kuşu yetkililere teslim edildi.
Aralık'ın Hasanhan köyünde Sabri Ergenç tarafından gri balıkçıl kuşu bulundu. Ergenç, durumu Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, gri balıkçıl kuşu teslim aldı. Yetkililer tarafından bakım ve beslenmesi yapıldıktan sonra gri balıkçıl kuş doğaya bırakıldı.

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