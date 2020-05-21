Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer oldu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Eski milli güreşçi Gökhan Yavaşer, Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü olarak atandı.

Kocaeli Gebze ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevinde bulunan Gökhan Yavaşer, Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü olarak atandı. Yaklaşık 5 yıldır Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevini yürüten Yavaşer, Iğdır'daki görevine devir teslim töreni sonrası başladı.

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