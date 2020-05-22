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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da maske takmak zorunlu oldu

DHA

Iğdır'da maske takmak zorunlu oldu

<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, vatandaşların maskesiz dolaşmaları yasaklandı. Bugünden itibaren geçerli olacak yasağa uymayanlara ceza yazılacak.<br>Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına ilişkin önlemleri değerlendirdi. Toplantıda, 'kontrollü sosyal yaşam' süreci kapsamında kent genelinde vatandaşlara, sokak, cadde, meydanlar ile her türlü iş yeri ve araçta maske takma zorunluluğu getirildi.<br>Valilik tarafından duyurulan kararda, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, bugünden itibaren ilimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN<br>2020-05-22 14:59:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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