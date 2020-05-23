Emniyet Müdürü'nün 'akülü bisiklet' hediye ettiği Azat'ın büyük sevinci

<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, engelli Azat Torzuk (24), İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce´nin bayram hediyesi olarak gönderdiği akülü bisikleti görünce büyük sevinç yaşadı.<br>Iğdır'da, Merkez 14 Kasım Mahallesi´nde oturan bedensel engelli Azat Torzuk ile geçen günlerde tanışan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, gence akülü bisiklet sözü verdi. Göllüce, Azat´a verdiği bisiklet sözünü bugün yerine getirdi. Polis memurları, Emniyet Müdürü Göllüce´nin bayram hediyesi olarak aldığı akülü bisikleti Azat´ın yaşadığı mahalleye götürerek teslim etti.<br>Çekici üzerinde getirilen akülü bisikletin kendisine ait olduğunu öğrenen Azat, büyük sevinç yaşadı. Sevinçten evine koşan Azat´ı polis memuru sakinleştirmeye çalıştı. Çekiciden indirilen bisikletine binen Azat, Emniyet Müdürü Göllüce'ye teşekkürlerini ileterek ardından caddede tur attı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-05-23 19:35:10<br>
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