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Doğunun Çukurovasında yaşlılar sokağın tadını çıkardılar

İHA

"Doğunun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da Ramazan Bayramının birinci gününde izin verilen yaşlılar, sokağa çıkarak gezinti yaptılar, sokağın tadını çıkardılar.

Doğunun Çukurovasında yaşlılar sokağın tadını çıkardılar

“Doğunun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da Ramazan Bayramının birinci gününde izin verilen yaşlılar, sokağa çıkarak gezinti yaptılar, sokağın tadını çıkardılar.
“Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da tüm Türkiye’de olduğu gibi 65 yaş ve üzerine 14.0020.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Yakınları ile bayramlaşma imkanı bulamayan yaşlılar sokakta yakınları ile görüntülü konuşarak Iğdır'ın boş sokaklarını gösterdiler. Kimi yaşlılar da uzun bir zaman sonra çarşıda buluşunca hal hatır sorup, birbirleri ile sosyal mesafeye uyarak hasret giderdiler. Sokağa çıkan yaşlılar genelde Iğdır Vali yolu ve Iğdır Belediye meydanında gezdiler.
Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma izni olduğu için dışarı çıktığını belirten Nureddin Kapçak isimli vatandaş, “Allah devletimize zeval vermesin. Bize fırsat verdikleri için bugün çarşıya çıktık” dedi.
Dışarıya çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen Haydar Karadağ isimli vatandaş, “Pazar günleri bize izin vermeleri ve bizim dışarı çıkmamız çok güzel oluyor. İzmir’deydim önceden tam iki ay evde kaldım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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