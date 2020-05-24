Doğubayazıt’ın cadde ve sokakları boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Doğubayazıt’ta vatandaşlar bayramda da evlerinde kaldı.

İlçede, bayramda boş kalan cadde ve sokaklar tarihe geçen görüntüler oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı Ramazan Bayramının ilk gününde de devam etti. Bayram boyunca sürecek olan kısıtlamada polis ekipleri Sanat Sokak başta olmak üzere ana arter ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı. İlçenin boş kalan cadde ve sokakları ise bayramda ki görüntüsü ile adeta tarihi geçecek anlar oluşturdu. Kısıtlama kararına vatandaşların uyduğu, Bayramın Pazar gününe denk gelmesi ve 65 yaş üzeri vatandaşların cadde ve sokaklarda gezdiği görüldü.

Doğubayazıt tarihi boyunca cadde ve sokakların bu şekilde boş kalmadığını belirten Kasım Tekdemir isimli vatandaş, “Korona virüs hastalığı nedeni ile Doğubayazıt’ı ilk defa böyle boş gördüm. Komşu komşuya gidemiyor. Şuan bayram yok ki. Bayramın Pazar gününe denk gelmesi ve bize verilen sokağa çıkma izni olduğu için dışarı çıkabiliyoruz” dedi.

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