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Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı

İHA

Iğdır'da kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.

Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı

Iğdır’da kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.
Iğdır Merkez Halfeli beldesine bağlı Özvatan Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Alaboğa, kuyu içinde 4 yavru köpek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, kuyudaki 4 yavru köpeği bulundukları yerden çıkardı. Ekipler, köpekleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra annelerinin yanına bıraktı.
Yavru köpeklerin yağmur ve fırtınadan korunmak için sığınak ararken kuyuya düştükleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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