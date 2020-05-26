Vali Ünlü, Mehmetçiğin bayramını kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, IğdırAğrı karayolundaki Suveren Jandarma Kontrol noktası, Korhan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Iğdır Merkez Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada askerlerin bayramını kutlayan Ünlü, askerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.