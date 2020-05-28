Iğdır'da camiler ibadete açılıyor

Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Iğdır'da ibadete kapatılan camiler, cuma günü yeniden açılıyor.
Camilerde tekrar namaz ibadetinin başlayacağı tarihi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınabileceğini duyurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.