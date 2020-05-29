Tuzluca'da ilk cuma namazı kılındı

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Tuzluca'da korona virüs tedbirleri kapsamında ilk cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını sebebiyle uzun süredir yasaklanan cuma namazı, ilçenin iki farklı noktasında normalleşme kapsamında bugün ilk kez kılındı. Sosyal mesafeye uygun saf düzeni uygulandı, maske ve seccadeleriyle namaza gelen vatandaşlar uzun bir süreden sonra cemaate, cumaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

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