Iğdır’da kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da başlayan kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur gün boyu hayatı olumsuz etkiledi.



İl genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok yerde su birikintileri oluşurken, rögar kapaklarından taşkınlar meydana geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve direklerin devrilmesi konusunda uyarırken, kuvvetli fırtınanın etkisini sürdüreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.