Iğdır’da öğretmenler Türkiye için söyledi

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan “Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor” projesi kapsamında "Selanik" türküsü seslendirildi.

Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için başlatılan “Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor” projesi kapsamında ‘Selanik’ türküsünü çalarak seslendirdiler.

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