Iğdır'da fırtına öncesi uyarı

Iğdır'da gündüz saatlerinde beklenen fırtına öncesi Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Iğdır’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.