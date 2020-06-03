Iğdır'da ilk uçuş 4 Haziranda başlıyor

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Iğdır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, 4 Haziranda yeniden başlıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında İstanbulIğdır ve Iğdırİstanbul istikametlerine olmak üzere Uçuşlar 4 Haziran’da yeniden başlıyor.? Bilet almak isteyen vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunu aldıktan sonra biletlerini alabileceği belirtildi.

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