Iğdır'da ilk uçuş 4 Haziranda başlıyor

Iğdır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, 4 Haziranda yeniden başlıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında İstanbulIğdır ve Iğdırİstanbul istikametlerine olmak üzere Uçuşlar 4 Haziran’da yeniden başlıyor.? Bilet almak isteyen vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunu aldıktan sonra biletlerini alabileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.