Kaçak avcılara 7 bin 536 TL idari para cezası

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 4 kişiye 7 bin 536 TL idari para cezası kesti.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaptığı av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında tazı ile av yapan 4 kişi yakaladı. Yasağa rağmen av yapan 4 kişiye kişi başı bin 884 TL olmak üzere toplamda 7 bin 536 TL idari para cezası uyguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.