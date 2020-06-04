Elektrik çarpan leylek tedavi altına alındı

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Iğdır Merkez Kadıkışla köyünde elektrik çarpması sonucu yaralanan leylek tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez Kadıkışla köyünde Savaş Yeşil isimli vatandaş yuvasından düşen bir leyleği fark etti. Yeşil, elektrik direğinin üstünde yuva kuran leyleğin olduğunu ve leyleğin elektrik çarpmış olduğunu anladı. Yeşil, hemen ekiplere haber verdi. Köye giden ekipler leyleği teslim aldı. Leylek, bakım ve beslenmesi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

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