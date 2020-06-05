Hayvanlarının aşısını yaptıramayan çifte ekiplerden destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanlarının aşısını yaptıramayan çifte ekiplerden destek

İHA

Koran avirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan ve hayvanlarının aşısı için başvuruda bulunamayan çifte ekipler destek verdi.

Hayvanlarının aşısını yaptıramayan çifte ekiplerden destek

Koran avirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan ve hayvanlarının aşısı için başvuruda bulunamayan çifte ekipler destek verdi.
Iğdır Suveren Köyü Gevro mezrasında ikamet eden 87 yaşındaki Yusuf Satılmış ve eşi Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadılar.
Çift hayvanlarının aşı ve küpe işlemleri için başvuruda bulunamadıklarından aşıları yapılamadı. Çocuklarının durumu haber vermesi üzerine İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri yaşlı çiftin ahırına giderek ahırında bulunan 7 adet büyükbaş ile 6 adet buzağının aşı ve küpe işlemlerini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak keklik avına 7 bin 660 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak keklik avına 7 bin 660 TL ceza
Normalleşme sürecinin ilk uçağı iniş yaptı
YEREL HABERLER Normalleşme sürecinin ilk uçağı iniş yaptı
Kaymakam Göktaş lisede inceleme yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Göktaş lisede inceleme yaptı
“Bir internet paketi de benden” yardım kampanyası
YEREL HABERLER “Bir internet paketi de benden” yardım kampanyası
Elektrik çarpan leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Elektrik çarpan leylek tedavi altına alındı
Kaçak avcılara 7 bin 536 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Kaçak avcılara 7 bin 536 TL idari para cezası
Iğdır'da ilk uçuş 4 Haziranda başlıyor
YEREL HABERLER Iğdır'da ilk uçuş 4 Haziranda başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X