Iğdır’da ay tutulması böyle görüntülendi

Dünyaya konum olarak 1314 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır’da görüntülendi

Dünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu. ay tutulması, Iğdır'ın genelini gece saatlerinde adeta aydınlattı. ay tutulmasını gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğraf çektirdiler.

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