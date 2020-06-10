Havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı Dağının yüksek kesimlerinde bulunan karlar erimeye başladı

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağında havaların ısınması ile birlikte dağda bulunan karlar erimeye başladı.
5 bin 137 metrelik rakımıyla muhteşem bir manzaraya sahip olan Ağrı Dağı "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'dan görüntülendi. Kış boyunca Ağrı Dağına yağan karlar yaz ayının gelmesi ile birlikte erimeye başladı. Ağrı Dağı'ndan eriyen kar suları dağın eteklerinde bulunan ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara can suyu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.